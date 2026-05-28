Мужчина и женщина устроили сексуальное представление на глазах у детей в парке

В британском городе Эдинбург вынесли приговор мужчине и женщине, которые устроили сексуальное представление перед семьями с детьми в парке. Об этом пишет Edinburgh Live.

Под суд попали 40-летний Михал Котецки и 47-летняя Мишель Дойг. Днем 6 сентября 2025 года их заметили пьяными в парке Медоуз в центре города. По словам свидетелей, Котецки и Дойг катались по траве под музыку из смартфона. Затем Дойг уселась на Котецки, а он снял с нее платье и стал трогать ее грудь через бюстгальтер.

Очевидцы также заявили, что любовники терлись нижними частями тела через одежду. Все это происходило на глазах у семей с детьми, некоторым из которых было не больше шести лет.

Обвиняемые отрицали непристойное поведение. Они утверждали, что просто веселились под музыку и не делали ничего предосудительного.

Суд в эти оправдания не поверил. Котецки и Дойг признали виновными в непристойном поведении и совершении публичного сексуального акта. Их приговорили к общественным работам и году нахождения под надзором.

Ранее сообщалось, что в Тайване мужчина и женщина занялись сексом на глазах у сотен зрителей в национальном парке. Любовники не знали, что там установлена видеокамера, ведущая круглосуточную трансляцию в интернет.