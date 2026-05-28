Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 28 мая 2026Из жизни

Мужчина и женщина устроили сексуальное представление на глазах у детей в парке

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: OLHA TOLSTA / Shutterstock / Fotodom  

В британском городе Эдинбург вынесли приговор мужчине и женщине, которые устроили сексуальное представление перед семьями с детьми в парке. Об этом пишет Edinburgh Live.

Под суд попали 40-летний Михал Котецки и 47-летняя Мишель Дойг. Днем 6 сентября 2025 года их заметили пьяными в парке Медоуз в центре города. По словам свидетелей, Котецки и Дойг катались по траве под музыку из смартфона. Затем Дойг уселась на Котецки, а он снял с нее платье и стал трогать ее грудь через бюстгальтер.

Очевидцы также заявили, что любовники терлись нижними частями тела через одежду. Все это происходило на глазах у семей с детьми, некоторым из которых было не больше шести лет.

Материалы по теме:
Без одежки встречают Семь локаций, где можно и нужно находиться голым
Без одежки встречаютСемь локаций, где можно и нужно находиться голым
27 апреля 2016
Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Грудью на защитуЗачем женщины раздевались в защиту своих прав
8 марта 2018

Обвиняемые отрицали непристойное поведение. Они утверждали, что просто веселились под музыку и не делали ничего предосудительного.

Суд в эти оправдания не поверил. Котецки и Дойг признали виновными в непристойном поведении и совершении публичного сексуального акта. Их приговорили к общественным работам и году нахождения под надзором.

Ранее сообщалось, что в Тайване мужчина и женщина занялись сексом на глазах у сотен зрителей в национальном парке. Любовники не знали, что там установлена видеокамера, ведущая круглосуточную трансляцию в интернет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар еще по одному учебному заведению в ЛНР. В этот раз обошлось без жертв среди детей

    На Украине назвали причину отказа западных стран проводить эвакуацию по совету России

    Захотевшая российскую нефть страна высказалась о партнерстве с США

    Названы удобные для пар с большой разницей в росте секс-позы

    Россиянам дали совет по сбережению семейного бюджета при оплате ЖКУ

    Мужчина и женщина устроили сексуальное представление на глазах у детей в парке

    Деньги водителей за нарушения правил разрешили тратить в одном месте

    Экс-премьер Украины назвал причастных к атаке на колледж в Старобельске

    В России предупредили о близости прямой конфронтации с Западом

    Найдено природное средство для снижения воспаления в организме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok