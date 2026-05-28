04:21, 28 мая 2026Мир

США предупредили о сложном выборе по Украине

RS: США придется оставить Украину на произвол судьбы или вступить в войну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США предстоит сделать сложный выбор по Украине — либо оставить страну на произвол судьбы, либо вступить ради нее в войну. Об этом предупредило издание Responsible Statecraft.

Утверждается, что Вашингтон будет стоять перед этим выбором в том случае, если администрация президента США Дональда Трампа не сможет принудить Киев к миру. При этом европейским странам также придется убедить украинского президента Владимира Зеленского согласиться на компромисс с Россией.

«Если администрация Трампа не возобновит мирный процесс, то в течение следующей недели ей, вероятно, придется выбирать между унизительным отступлением и гораздо более глубоким и опасным военным вмешательством в дела Украины. Поэтому сейчас мы стоим перед неминуемой перспективой крупного кризиса», — предупреждают авторы статьи.

Ранее стало известно, что Зеленский отправил Трампу срочное письмо. В нем президент Украины пожаловался на критическую нехватку средств противовоздушной обороны и попросил о поставке ракет PAC-3 для систем Patriot.

