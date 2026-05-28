Уролог предупредил о последствиях длительного воздержания

Длительное воздержание может стать причиной проблем с мужским здоровьем. Об этом предупредил уролог-андролог Тимур Бицоев в беседе с Life.ru.

По словам врача, при длительном отсутствии сексуальной активности в предстательной железе могут возникать застойные явления. Это связано с тем, что секрет простаты продолжает вырабатываться, но не выводится естественным путем. Последствием такого состояния может быть хронический абактериальный простатит, который часто сопровождается болями, дискомфортом при мочеиспускании и ухудшением эрекции.

Бицоев также отметил, что распространенное мнение о пользе долгого воздержания для качества спермы не подтверждается клиническими данными. «Оптимальный период воздержания для улучшения фертильности, согласно данным ВОЗ, составляет от двух до пяти дней. Более длительные паузы могут ухудшать репродуктивный потенциал», — пояснил уролог.

Специалист добавил, что особенно внимательными к своему здоровью стоит быть мужчинам с сидячей работой, низкой физической активностью и хроническими заболеваниями органов малого таза.

