Экономика
14:30, 4 февраля 2026Экономика

В России оценили перспективы ключевой ставки на фоне повышенного НДС

«Газета.Ru»: ЦБ понизит ключевую ставку в феврале даже на фоне повышенного НДС
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Несмотря на повышение налога на добавленную стоимость (НДС), руководство Центробанка (ЦБ), скорее всего, смягчит денежно-кредитную политику (ДКП) по итогам февральского заседания совета директоров. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Эксперты сошлись во мнении, что наблюдавшийся в январе разгон инфляции, который произошел вследствие повышения НДС с 20 до 22 процентов, будет носить разовый характер. Такая динамика, с большой долей вероятности, вряд ли сохранится в среднесрочной перспективе, полагают аналитики.

На этом фоне во избежание переохлаждения экономики, темпы роста которой в 2025 году кратно замедлились, руководство ЦБ в пятницу, 13 февраля, вероятнее всего, понизит ключевую ставку с нынешних 16-ти до 15,5 или 15,75 процента годовых. Укрепление рубля и постепенный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, по мнению экспертов, могут стать дополнительными факторами в пользу осторожного смягчения ДКП ЦБ.

Ожидать более резкого шага от регулятора не стоит, отмечают аналитики. Об этом, в частности, заявляли в самом регуляторе. На фоне повышения НДС в ЦБ заявили о тревожной ситуации с ценами на внутреннем рынке. Проблему признал в том числе президента России Владимир Путин. Он понадеялся, что эффект от «перенастройки» налоговой системы на стоимость товаров и услуг в стране не будет долгосрочным. Впрочем, инфляционные ожидания россиян по-прежнему остаются на повышенном уровне.

