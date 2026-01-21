Рост цен с начала января превысил треть от плана на год

Росстат сообщил о росте цен в период с 13 по 19 января на 0,45 процента

По итогам недели с 13 по 19 января инфляция в России составила 0,45 процента, а с начала года — 1,72 процента. В пересчете на сутки цены растут в 2,3 раза быстрее, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Прогноз Банка России предусматривает, что по итогам 2026 года инфляция будет находиться в пределах 4-5 процентов. Таким образом, за 19 дней рост цен превысил треть от плана на год.

Сильнее всего за неделю подорожали овощи — огурцы (плюс 5,96 процента), помидоры (3,26 процента), морковь (2,59 процента) и картофель (2,58 процента). А самое значительное снижение цен наблюдается в сегменте проживания в гостинице категории четыре-пять звезд — 1,24 процента.

В целом продовольственные товары выросли в цене на 0,57 процента, в том числе плодоовощная продукция — на 2,7 процента. В сегменте непродовольственных товаров рост составил 0,17 процента. Наблюдаемые услуги подорожали на 0,67 процента. Темпы роста цен на бензин и дизельное топливо упали до 0,1 процента.

Неделю назад ведомство сообщало, что в период с 1 по 12 января цены выросли на 1,26 процента, что в пересчете на суточные значения в 2,7 раза выше, чем годом ранее. Такому росту предшествовало резкое замедление инфляции в конце года. За весь 2025 год рост цен составил 5,6 процента.

Одной из причин ускорения роста цен называют повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с января. Но эксперты не уверены, что ситуацию можно объяснить только этим фактором.