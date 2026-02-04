Реклама

Экономика
12:23, 4 февраля 2026Экономика

Путин высказался о влиянии повышенного НДС на цены в России

Путин понадеялся на краткосрочное влияние повышенного НДС на рост цен в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что разгон потребительских цен на внутреннем рынке из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) окажется краткосрочным явлением. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Стремительное ускорение инфляции в январе Путин назвал ожидаемым. Подобную динамику президент связал в том числе с перенастройкой налоговой системы. С начала года ставка НДС, в частности, поднялась с 20 до 22 процентов, а начальный порог выручки малого бизнеса для его уплаты, напротив, сократился втрое — до 20 миллионов рублей.

В правительстве и Центробанке (ЦБ), отметил Путин, ожидают, что влияние повышенного НДС на рост цен в России не будет носить долгосрочный характер. Та же динамика, напомнил он, фиксировалась и при предыдущих повышениях ставки этого налога, но в дальнейшем эффект от этой меры постепенно слабел. «Полагаю, что так будет и сейчас», — констатировал президент.

За новогодние праздники инфляция в России разогналась до 1,26 процента. К 19 января темпы роста потребительских цен достигли 1,72 процента, превысив треть от плана на весь год.

На этом фоне в ЦБ заявили о тревожной ситуации со стоимостью товаров и услуг. Рост ставки НДС, предупредили в регуляторе, может понести за собой риски сохранения инфляционных ожиданий граждан и бизнеса. С учетом этого рассчитывать на скорое резкое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в обозримом будущем не стоит.

Эксперты связывали резкий рост цен в России в начале года в том числе с повышением тарифов логистическими компаниями. Именно такого рода фирмы оказались в числе главных пострадавших от повышения НДС. В качестве других причин подобной динамики назывались удорожание бензина и обслуживания техники. На этом фоне аналитики заговорили о возможных злоупотреблениях со стороны бизнеса.

