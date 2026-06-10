Пилоты Финляндии пожаловались на трудности в перелетах из-за России

Yle: Воздушное движение в Финляндии страдает из-за помех GPS с начала СВО на Украине

Финские пилоты пожаловались на трудности в перелетах с начала СВО на Украине. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Отмечается, что воздушное движение в Финляндии страдает от помех GPS. Пилоты-любители из авиационных клубов городов Иматра и Лаппеенранта, которые находятся на границе с Россией, отмечают ежедневные нарушения в работе спутниковой связи. «При наборе высоты на планере или при взлете на крейсерской высоте на самолете малой авиации информация о местоположении теряется», — сказал пилот клуба «Иматра» Кари Кааракайнен.

Из-за отсутствия спутниковой навигации авиаторам приходится полагаться на традиционные методы — карту, компас и часы, что создает проблемы для полетов, требующих точной навигации. «Не следует подлетать слишком близко к государственной границе», — добавил Кааракайнен.

Национальная земельная служба Финляндии (MML), университет LUT и научно-исследовательский центр электротранспорта EMRC, а также пилоты-любители исследуют воздушное пространство вблизи восточной границы. «Нас особенно интересует высота, на которой помехи настолько сильны, что полеты с использованием GNSS-приемников становятся невозможными», — объяснил старший научный сотрудник MML Мика Сааясто.

Бороться с помехами исследователи планируют при помощи малых спутников, которые могут быть размещены на низкой околоземной орбите. Уточняется, что «атмосферные возмущения», мешающие работе GPS, делятся на природные факторы, например погода, и искусственные помехи. Они вызывают задержку сигналов, ухудшение точности и полную потерю связи. «Чем больше испытательных полетов мы проведем, тем лучше будет картина всей ситуации», — отметил Сааясто.

Ранее летевший в Санкт-Петербург самолет совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Причиной незапланированной посадки стала атака БПЛА на Ленинградскую область.