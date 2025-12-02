Отсутствие российских туристов ударило по экономике стран Прибалтики

В сентябре 2022 года Эстония, Латвия и Литва, ссылаясь на угрозу безопасности, ввели запрет на въезд граждан РФ с шенгенскими и гостевыми визами. Поток российских туристов в Прибалтику резко иссяк, что нанесло значительный удар по экономике трех стран, едва оправившихся от ковидных ограничений 2020 года. Однако несмотря на продолжительный туристический кризис, власти бывших стран СССР продолжают вести антироссийскую политику, снося памятники советским солдатам и призывая своих граждан окончательно отказаться от поездок в Россию. О том, как отсутствие россиян сказалось на странах Балтии и к каким мерам приграничные государства прибегают, чтобы спасти туризм, — в материале «Ленты.ру».

Удар по туризму: Прибалтика терпит финансовые убытки

По оценке профессора СПбГЭУ Николая Межевича, отсутствие российских туристов нанесло существенный удар по туротрасли стран Балтии. Экономики Эстонии, Латвии и Литвы могли потерять от 3 до 5 процентов ВВП из-за снижения доходов от туризма.

В первую очередь пострадали направления, связанные с Санкт-Петербургом. Так, по словам гендиректора турагентства «Свой ТС» Сергея Войтовича, морские круизы по Балтийскому морю перестали пользоваться спросом, потому что без захода в Петербург эти маршруты оказались «неинтересными». На данный момент многие круизы исчезли, либо были перераспределены на менее популярные направления.

Круизный лайнер Brilliance of the Seas в порту «Морской фасад» в Санкт-Петербурге Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Серьезные убытки понесли отели класса «люкс» и рестораны, местные спа-комплексы и организаторы автобусных перевозок. Дополнительные проблемы последних лет включают снижение конкурентоспособности сферы общественного питания из-за высоких издержек и отсутствия россиян.

Страны Балтии до сих пор не вернулись к докризисному уровню 2019 года

Прибалтика до сих пор не смогла оправиться от туристического кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Восстановлению туристического бизнеса в перую очередь мешает отсуствие турпотоков из России и Белоруссии. Так, в 2024 году гостиницы и отели Эстонии приняли 3,6 миллиона туристов — это на 5 процентов больше, чем в 2023 году, однако на 5 процентов ниже уровня 2019 года. А общее число иностранных путешественников сократилось на 400 тысяч.

Туристическая достопримечательность Таллина, Эстония: сад датского короля на городской стене Домберга в Верхнем городе Фото: Jens Kalaene / picture alliance via Getty Images

В Литву в 2024 году прибыло около 2,38 миллиона иностранцев — это на процент меньше, чем в 2023 году, и на 17 процентов меньше, чем в 2019 году. При этом количество ночевок туристов за год сократилось на 3,7 процента и составило 9,5 миллиона.

Ситуация не такая уж радостная. Изменились привычки путешественников — поездки чаще организуются индивидуально, небольшими группами представитель Литовской ассоциации туризма

Чуть лучше ситуация обстоит в Латвии, где в последние два года наблюдается рост посещений: за 2024 год доля иностранных туристов в стране составила 58 процентов, а в первом квартале 2025 года число визитов оказалось на 9 процентов выше аналогичного периода прошлого года. Эта страна в первую очередь оттягивает на себя туристов у своих соседей — Эстонии и Литвы. Частыми постояльцами местных отелей стали финны, немцы и другие жители Центральной Европы. Особой популярностью пользуется отдых в Риге и Юрмале. Однако туризм страны также до сих пор не вернулся к допандемийному уровню.

Ратушная площадь с Шварцхойптерхаусом и церковью Святого Петра в Риге, Латвия, октябрь 2025 года Фото: Jens Kalaene / picture alliance via Getty Images

По словам Яниса Ензиса, руководителя Ассоциации ресторанов Латвии, директора Opera Hotel Riga, текущая геополитическая ситуация по-прежнему негативно влияет на туристическую отрасль. «Туризм в нашем регионе очень сильно пострадал от войны, которая совпала с периодом восстановления после пандемии, — бронирование и мероприятия делового туризма были отменены. Ситуация оказалась сложной, и мы по-прежнему сталкиваемся с различными проблемами. Конечно, это понятно: если люди не уверены в своей сохранности, они предпочитают не ездить, ведь отпуск должен быть беззаботным», — сообщил Ензис.

Антироссийские настроения процветают в Прибалтике

Эстония, Литва и Латвия одни из первых бывших стран СССР предприняли шаги по сносу памятников советской эпохи и ограничили деятельность российских СМИ, чтобы дистанцироваться от истории «российской оккупации». После начала спецоперации на Украине случаи сноса советских монументов участились.

Так, в августе 2022-го в Риге снесли Памятник освободителям, также известный как «Алеша», воздвигнутый в 1985 году. В ночь на 31 октября в Даугавпилсе демонтировали еще два монумента советским воинам — стелу в сквере Славы и мемориал напротив Братских кладбищ. При этом, по данным Delfi, горожане проявляли недовольство и вступили в конфликт с полицией — в тот день задержали 37 человек, еще 200 остались за ограждением, выкрикивая оскорбительные лозунги.

Памятник «Алеша» в Латвии Фото: Oļegs Anosovs / Wikimedia Commons

В 2025 году антироссийская и антибелорусская политика в Прибалтике усилились. 18 августа МИД Эстонии призвал своих граждан полностью отказаться от поездок в Россию, чтобы якобы не подвергать себя рискам «из-за своих взглядов». Латвия присоединилась к соседу и решила запретить своим автобусам ездить в Белоруссию и РФ, называя эти страны агрессорами. На данный момент власти страны рассматривают возможность разобрать ведущую в Россию железную дорогу.

В конце октября 2025 года Литва на месяц решила закрыть границу с Белоруссией. Поводом для этого послужило якобы проникновение на территорию балтийской страны метеозондов с контрабандой. А в ноябре страна вновь пригрозила закрыть транзит поездов в Калининград. При этом за каждым таким поездом уже следует вертолет, предназначенный для слежки.

Советский памятник воинам-победителям во Второй мировой войне в Риге, Латвия, 9 мая 2020 года Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве отметила, что в 2021 году Евросоюз (ЕС) выделил 327 миллионов евро (30,9 миллиарда рублей) на программу, которая включает слежку за поездами, идущими в Калининград, и приобретение вертолетов. По ее словам, Литва продолжит получать финансовую помощь для этих целей и в 2026 году.

Как Прибалтика теперь справляется без россиян?

На данный момент Прибалтика, так же как и Финляндия, старается заменить потерянный «российский рынок» туристами из Европы. В первую очередь привлекаются путешественники из Скандинавии и Германии. Турбизнес делает ставку на более умеренный климат, отличный от жарких стран, таких как Италия и Испания. Многие туристические компании, гостиницы и курорты стали больше работать на внутренний спрос: вместо прежних массовых маршрутов фирмы ориентируются на культурный туризм, предлагая съездить на природу или в малые города, чтобы получить «альтернативные» впечатления.

Конная прогулка по Старому городу Таллина, Эстония, 2024 год Фото: Jens Kalaene / picture alliance via Getty Images

Так, после того как Латвия потеряла туристов из России, турбизнес занялся продвижением оздоровительных санаториев. Эстония старается сделать акцент на том, что находится вдали от боевых действий и состоит в НАТО. Однако это не делает ее менее «опасной» в глазах потенциальных клиентов.

А Литва проводит структурные реформы по европейскому формату. Основой для дальнейшего роста страна считает гастротуризм. «Кулинарные впечатления и открытия являются важнейшими критериями при принятии решений об отпуске. Литва получила еще одно весомое конкурентное преимущество, особенно учитывая, что теперь у нас больше всего ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, в странах Балтии», — заявила генеральный директор компании «Lietuvos Travel» Ольга Гончарова.

Люди отдыхают на пляже недалеко от деревни Каркле, Литва, июль 2025 года Фото: Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Однако туристический поток в страны далек от уровня 2021 года. Адаптация сервисов и культуры стран, в которых до сих пор многие граждане разговаривают на русском языке, к европейцам занимает время. Не все регионы и отрасли могут успешно перестроиться, например, автобусные туры. Раньше в Прибалтику из России часто ездили на два дня с посещением крупных городов. Сейчас турсфера переживает серьезный спад. Также, по мнению президента коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Минченко, Прибалтика находится в состоянии «скукоживания» из-за массового оттока рабочей силы: молодежь уезжает в другие (более благополучные) регионы Европы, превращая свои страны в «государства стариков».

Когда россияне смогут попасть в Прибалтику?

Руководство трех стран в 2022 году дало четко понять — пока конфликт на Украине не подойдет к концу, туристам из России не будут рады. По словам одного из представителей Европейской комиссии (ЕК), за последние несколько лет визы были выданы около 500 тысячам россиян, тогда как ранее их число составляло около 4 миллионов. Но даже эта цифра вызвала критику со стороны стран Прибалтики. Отмечается, что, несмотря на военный конфликт, состоятельные граждане РФ продолжили отдыхать в странах Евросоюза, что было недопустимо. Вскоре к этому мнению прислушались: 7 ноября ЕК объявила о полном запрете на выдачу многократных шенгенских виз россиянам. Это означает, что граждане РФ должны будут обращаться за новой визой каждый раз при поездках в ЕС.

Общий вид улицы Йомас, главной пешеходной зоны Юрмалы, Латвия, 2022 год Фото: Michal Fludra / NurPhoto via Getty Images

По словам президента Латвии Эдгара Ринкевича, напряжение на восточной границе будет сохраняться еще долго. Это значит, что экономическое падение туротрасли трех бывших стран СССР не повлияет на их политику и отношение к России. Фактически легально посетить страны Балтии в качестве туриста для российского гражданина сейчас невозможно.