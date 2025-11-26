Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:38, 26 ноября 2025Бывший СССР

Латвия захотела разобрать ведущую в Россию железную дорогу

LSM+: Латвия может разобрать железную дорогу, ведущую в Россию
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Латвии захотело разобрать железную дорогу, ведущую в Россию. Изучается возможность полностью демонтировать этот участок железнодорожных путей, сообщает LSM+ со ссылкой на президента Эдгарса Ринкевичса.

Президент сказал, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Параллельно с этим Рига будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. Ситуация прояснится в начале следующего года.

По словам Ринкевичса, напряжение на восточной границе будет сохраняться долго, и демонтаж рельс будет одним из решений в рамках усиления безопасности. Обсуждение такого метода пройдет на уровне глав стран Балтии.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны и безопасности. Но решения должны приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы», — отметил президент Латвии.

Ранее сообщалось, что финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Там выразили недоумение, что Североатлантический альянс (НАТО) не выделяет средства на восстановление болот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Опубликовано видео штурма Красноармейска бойцами ВС России

    Зеленский поручил изменить систему пополнения ВСУ

    Силовики сообщили о находящейся в окружении бригаде теробороны

    В США рядом с Белым домом произошла стрельба

    Три человека пострадали в российском регионе из-за атак ВСУ

    Российский боец вступил в бой с группой штурмовиков ВСУ в ДНР и попал на видео

    В одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS поразил ученых необычным маневром

    В США закрыли последнее дело против Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости