Латвия захотела разобрать ведущую в Россию железную дорогу

LSM+: Латвия может разобрать железную дорогу, ведущую в Россию

Правительство Латвии захотело разобрать железную дорогу, ведущую в Россию. Изучается возможность полностью демонтировать этот участок железнодорожных путей, сообщает LSM+ со ссылкой на президента Эдгарса Ринкевичса.

Президент сказал, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на восточной границе. Параллельно с этим Рига будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией. Ситуация прояснится в начале следующего года.

По словам Ринкевичса, напряжение на восточной границе будет сохраняться долго, и демонтаж рельс будет одним из решений в рамках усиления безопасности. Обсуждение такого метода пройдет на уровне глав стран Балтии.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления обороны и безопасности. Но решения должны приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы», — отметил президент Латвии.

Ранее сообщалось, что финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Там выразили недоумение, что Североатлантический альянс (НАТО) не выделяет средства на восстановление болот.