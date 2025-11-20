Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:07, 20 ноября 2025Мир

В Финляндии захотели защититься от России болотами

В Финляндии планируют восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Финские власти задумались над восстановлением «болотных ловушек» на границе с Россией. Об этом сообщил портал Yle.

Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери заявил, что на границе Лапландии и Мурманской области находится почти 100 тысяч гектаров болот, по которым могут проехать танки. Он выразил недоумение из-за того, что Североатлантический альянс (НАТО) не выделяет средства на восстановление болот.

«Если бы расходы на восстановление болот были бы признаны расходами на оборону, деньги, несомненно, нашлись бы», — сказал Товери.

Ранее в Финляндии допустили открытие границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска. Руководитель подразделения пограничной безопасности страны Юсси Напола отметил, что перед закрытием границ трафик на дорогах составлял примерно 18 процентов от того объема, который наблюдался до пандемии Covid-19.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путину доложили о переходе Купянска под контроль России

    Депутат правящей партии Украины отказался приходить на встречу с Зеленским

    Видео со словами Зеленского о признании Крыма российским удалили с сайта

    Герасимов рассказал о состоянии сдающихся в плен военных ВСУ

    В Словакии назвали условие мира на Украине

    Путин назвал число заблокированных батальонов ВСУ в Купянске

    В Белом доме рассказали о настроении министра армии США после встречи с Зеленским

    Бывший футболист сборной России назвал фаворита дерби между ЦСКА и «Спартаком»

    Герасимов сообщил о плане освобождения территории Донбасса и Новороссии

    В Раде дополнили слова Путина о преступлениях руководства Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости