В Финляндии допустили открытие границы с Россией

В Финляндии допустили открытие границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Финляндии допустили открытие границы с Россией, но не на всех пунктах пропуска. Об этом сообщил руководитель подразделения пограничной безопасности страны Юсси Напола изданию Yle.

«Мы бы оценили объем трафика и на основе этого обдумали бы, сколько пунктов пересечения открыть и какие у них будут часы работы», — отметил он.

Также Напола добавил, что перед закрытием границ трафик на дорогах составлял примерно 18 процентов от того объема, который наблюдался до пандемии Covid-19. Он выразил уверенность в том, что в настоящее время он будет еще ниже из-за санкций Европейского союза (ЕС) и других ограничений.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность открытия границ с Россией в ближайшем будущем. Для осуществления этой цели необходимы гарантии от российской стороны о запрете на въезд в Финляндию нелегальных мигрантов, отметил он.

    Все новости