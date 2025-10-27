Путешествия
В Финляндии допустили открытие границ с Россией в ближайшем будущем

Премьер-министр Финляндии: Открытие границ с Россией возможно в будущем
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: MAGO / Markku Ulander / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность открытия границ с Россией в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в беседе с Yle.

Орпо подчеркнул, что для осуществления этой цели необходимы гарантии от российской стороны о запрете на въезд в Финляндию нелегальных мигрантов. Такой уклад поддерживался десятилетиями обеими странами, добавил премьер. По его словам, России нужно вернуться к прежним условиям работы погранпереходов.

При этом Орпо заметил, что Москва не предлагала ничего подобного. Более того, на последней встрече по данному вопросу Кремль отказался менять процедуру прохождения границы со своей стороны.

Ранее финское издание Yle сообщило, что турбизнес в стране оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия российских туристов. Как пишет источник, была попытка привлечь туристов из Германии, но она не увенчалась успехом. При этом в Финляндии периодически проходят акции в поддержку открытия границ с РФ.

Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

