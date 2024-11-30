Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:17, 30 ноября 2024Путешествия

В Финляндии прошла акция в поддержку открытия границы с Россией

В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Россией
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: IMAGO / Lauri Heino / Globallookpress.com

В Хельсинки, Финляндия, 30 ноября прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает Yle.

Уточняется, что в демонстрации приняли участие организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland. По мнению протестующих, из-за закрытия границы люди, ищущие убежище, оказываются в серьезной опасности. Кроме того, утверждение правительства об угрозах безопасности со стороны просителей криминализирует беженцев и усиливают структурный расизм.

Ранее депутата финского парламента Киммо Кильюнена, руководящего Комитетом по иностранным делам, заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Ему пришлось пойти на данный шаг на фоне критики Социал-демократической партии.

Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США увидели готовность Зеленского завершить конфликт без возврата территорий. На это указали слова о «зонтике НАТО»

      В России проиндексируют социальные пенсии

      Шипулин разочаровался в работе в Госдуме

      У «королевы марафонов» Блиновской снова появился долг

      Путин подписал законы о частной охране и детективах

      Материнский капитал в России вырастет

      Журналист обвинил американские СМИ во лжи о России на фоне провала Запада на Украине

      Армия Сирии подтвердила контроль повстанцев над частью Алеппо

      Путин одобрил штрафы за неправильное содержание домашних животных

      Капитана застрявшего по пути в Антарктиду лайнера застали пьющим в баре и сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше