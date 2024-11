В Финляндии прошла акция в поддержку открытия границы с Россией

В Хельсинки прошла акция в поддержку открытия границы с Россией

В Хельсинки, Финляндия, 30 ноября прошла акция в поддержку открытия границы с Россией. Об этом сообщает Yle.

Уточняется, что в демонстрации приняли участие организации «Свободное движение», ассоциация поддержки лиц, ищущих убежище, финское отделение Amnesty International и We see you Finland. По мнению протестующих, из-за закрытия границы люди, ищущие убежище, оказываются в серьезной опасности. Кроме того, утверждение правительства об угрозах безопасности со стороны просителей криминализирует беженцев и усиливают структурный расизм.

Ранее депутата финского парламента Киммо Кильюнена, руководящего Комитетом по иностранным делам, заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Ему пришлось пойти на данный шаг на фоне критики Социал-демократической партии.

Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.