Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

Финскому депутату Кильюнену пришлось извиниться за слова о границе с РФ

Депутата финского парламента Киммо Кильюнена, руководящего комитетом по иностранным делам, заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Ему пришлось пойти на данный шаг на фоне критики партии.

28 октября парламентарий встретился с представителями русскоязычного «Александровского общества». В ходе беседы Кильюнен заявил, что граница Финляндии с Россией должна быть открыта, а также обещал обсудить данный вопрос с коллегами. Однако позднее коллеги политика по Социал-демократической партии осудили его высказывания, подчеркнув, что слова Кильюнена не отражают внешнеполитическую линию Финляндии.

В результате депутату пришлось извиниться за свои слова.

Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них Киммо Кильюнен депутат финского парламента

Политик подчеркнул, что слова об открытии границы между странами являются его личным мнением, не отражающим линию партии, а также комитета по иностранным делам, который он возглавляет. «Ситуация в России и на восточной границе касается меня лично и моей семьи. Как председатель комитета по иностранным делам я должен был понимать, что не могу делать подобных заявлений», — указывает Кильюнен.

Известно, что жена депутата Светлана Кильюнен (в девичестве Пороева) имеет русское происхождение.

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Финляндия исключила открытие границ с Россией

13 ноября министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. По словам главы ведомства, они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.

«Существует высокий риск того, что деятельность [России] возобновится, если граница откроется, — добавила высокопоставленная чиновница. — На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в апреле опровергла обвинения Москвы в агрессии против финской границы. «Это вновь лишь голословные обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран — членов ЕС и Финляндии в частности "гибридной операции", "создании на финских рубежах миграционного кризиса"», — сказала Захарова.

В Кремле закрытие границы назвали русофобской позицией

Россия сожалеет, что на смену добрым отношениям с Финляндией пришла исключительно русофобская позиция. Так решение Хельсинки закрыть все КПП на границе оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркивал, что у России с Финляндией всегда были добрые и прагматичные отношения. По его словам, они были основаны на взаимном уважении.

Граница между странами закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.