Захарова прокомментировала обвинения главы Еврокомиссии в адрес России

Захарова: Евросоюз культивирует якобы исходящие от России искусственные угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которые ранее обвинили Москву в агрессии против финской границы. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

«Это вновь лишь голословные обвинения в адрес России о якобы развернутой против стран — членов ЕС и Финляндии в частности "гибридной операции", "создании на финских рубежах миграционного кризиса"», — сказала Захарова.

Дипломат также назвала заявления фон дер Ляйен и Орпо провокационными. «В ЕС, включая Финляндию, в отсутствие реальных угроз старательно культивируют искусственные, якобы исходящие от Российской Федерации», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, по словам Захаровой, Запад выдумывает то, чего нет, и приумножает антироссийские дезинформационные вбросы.

Ранее Орпо и фон дер Ляйен совершили облет российско-финской границы на вертолете. Глава Еврокомиссии поблагодарила финские власти за «решительные действия против России», которую обвинила в агрессии на границе. Орпо, в свою очередь, описал ей «российскую операцию влияния» и действия Финляндии против нее.