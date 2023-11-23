Норвегия допустила закрытие КПП на границе с Россией вслед за Финляндией. С какой целью страны идут на такой шаг?

Премьер Норвегии Стере заявил о возможном закрытии КПП на границе с Россией

Норвегия может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией вслед за Финляндией. Об этом рассказал премьер-министр королевства Йонас Гар Стере во время выступления на конференции картеля LO Stats, сообщает телеканал TV2.

Стере задали вопрос, стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и «закрыть границу с Россией выше Сторскога».

«Если будет надо», — уточнил политик.

Премьер-министр также добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Финляндия решила практически целиком закрыть границу с Россией.

В среду, 22 ноября издание Yle проинформировало, что Финляндия решила почти целиком закрыть границу с Россией. Перестанут работать восемь из девяти контрольно-пропускных пунктов.

Как уточнили журналисты, пересечь финско-российскую границу можно будет лишь через самый северный погранпункт — Райя-Йоосепи (с российской стороны — Лотта в Мурманской области). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве), а КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.

В свою очередь, премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо предупредил, что в случае ухудшения ситуации власти пойдут на дополнительные меры.

Наша задача — обеспечить безопасность финнов Петтери Орпо Премьер-министр Финляндии

К 18 ноября Финляндией было закрыто четыре пропускных пункта на границе с Россией. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Москва якобы использует для дестабилизации ситуации в стране. Также пограничники вынужденно заблокировали из-за перегруженности пятый КПП — Вартиус.

Таким образом, с 18 ноября 2023 года до 18 февраля 2024 года закрыты пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, ближайшие к Санкт-Петербургу.

При этом ранее Финляндия заявила о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

За последние дни порядка 400 беженцев перебрались из России в Финляндию. Убежище просят преимущественно выходцы из арабских стран. Добираться до места назначения им помогают специальные посредники. Они организуют маршрут до Санкт-Петербурга, а затем подвозят беженцев на расстояние не ближе 30 километров от границы, оттуда мигрантам приходится добираться самостоятельно. Цена такого «билета» в Европу составляет две-три тысячи евро.

Эстония захотела закрыть КПП на границе с Россией

21 ноября «Известия» со ссылкой на эстонского гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева сообщили, что еще одна европейская страна — Эстония — захотела закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва мигрантов.

Мы следим за ситуацией, готовы реагировать, готовы предпринять свои шаги, если возникнет необходимость Эгерт Беличев Гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Финляндии

По его мнению, российская сторона позволяет мигрантам из Сомали и Сирии приближаться к эстонской границе, хотя у тех нет разрешения на въезд в Евросоюз. При этом после закрытия финских КПП на границе РФ миграционное давление на Эстонию может усилиться, предположил Беличев.

В России оценили возможность полного закрытия границы с Финляндией

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел России оценили возможность полного закрытия границы со стороны Финляндии, заявив, что это не исключено. В ведомстве уточнили, что в случае закрытия границы страна будет прорабатывать ответные меры, соотнося их с национальными интересами. При этом в МИД подчеркнули, что такой шаг властей Финляндии будет противоречить их же собственным интересам.

Позже появилась информация, что в российском МИД провели беседу с послом Финляндии в России Антти Хелантерей и заявили протест из-за закрытия ряда наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на границе.

Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшейся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы МИД России

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки. Пресс-секретарь президента РФ опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию.

Против закрытия КПП высказались и сами жители Финляндии. Так, 18 ноября в городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия границы с Россией. Подчеркивалось, закрытие границ лишило некоторых жителей страны права видеться со своими семьями в РФ. Организаторы митинга осудили «использование беженцев» как инструмента международной политики. В этот день десятки людей вышли к зданию администрации финского города с требованием снять ограничения.