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23:44, 19 ноября 2023Мир

В Финляндии прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

В финском городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия КПП на границе с РФ

Фото: IMAGO / Lauri Heino / Global Look Press

В финском городе Лаппеенранта прошел митинг против закрытия границы с Россией. Об этом пишет издание «Фонтанка».

«Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания», — уточнили организаторы акции.

Как уточняется, закрытие границ лишило некоторых жителей Финляндии права видеться со своими семьями. Также организаторы митинга осудили «использование беженцев» как инструмента международной политики.

Как пишут журналисты, десятки людей вышли к зданию администрации финского города с требованием снять ограничения.

Ранее депутат Государственной Думы Михаил Шеремет назвал решение Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с Россией русофобским.

Финляндия закрыла четыре пропускных пункта на границе 18 ноября. Местные власти объяснили свое решение наплывом мигрантов из третьих стран, который Россия якобы использует для дестабилизации ситуации в стране.

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