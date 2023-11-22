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20:30, 22 ноября 2023Путешествия

Финляндия почти целиком закрыла границу с Россией

Финляндия закроет восемь из девяти КПП на границе с Россией с 24 ноября
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Финляндия решила почти целиком закрыть границу с Россией. Перестанут работать восемь из девяти контрольно-пропускных пунктов (КПП), сообщает издание Yle.

Уточняется, что пересечь финско-российскую границу можно будет только через самый северный погранпункт — Райя-Йоосепи (с российской стороны — Лотта в Мурманской области). Решение правительства вступит в силу в 00:00 24 ноября (01:00 по Москве), а КПП будут закрыты минимум до 23 декабря.

«Наша задача — обеспечить безопасность финнов», — сказал премьер-министр скандинавской страны Петтери Орпо. Он предупредил, что в случае ухудшения ситуации власти пойдут на дополнительные меры.

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21 ноября 2023

Финляндия закрыла несколько пропускных пунктов на границе из-за резкого увеличения потока беженцев со стороны России. По состоянию на 22 ноября работали только два перехода — Райа-Йоосеппи и Куусамо.

Ранее специалист по проблемам приграничных областей двух стран Роман Плюснин предположил, что Финляндия может открыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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      Мария Борисова
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