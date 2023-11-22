Медведев пошутил над полным закрытием границ с Финляндией. Это его третий анекдот о финнах за три месяца

Медведев выложил новый анекдот про Финляндию на фоне ситуации на границе

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил по поводу установки сожженного российского танка в Хельсинки и идеи полностью закрыть границы с Россией. Он опубликовал шуточный диалог двух финнов Матти и Пекка на своей англоязычной странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Пекка, слышал? Наши поставили подбитый российский танк возле парламента, чтобы унизить россиян». — «Не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался в нем, чтобы выстрелить в наших законодателей. Все равно они через нашу границу на велосипедах проехали».

Кадр: Walking Helsinki / Youtube

Шутка Медведева намекает сразу на два инфоповода последних нескольких дней. Так, власти Финляндии предлагали полностью закрыть границы с Россией, однако от этой идеи было решено отказаться. В анекдоте также говорится о сожженном российском танке — в СМИ появилась информация, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, который был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между двумя странами.

В августе Медведев пошутил о независимости Финляндии и Ленине

Пекка и Матти до этого уже дважды становились героями шуток о финнах. Так, зампред Совбеза России напоминал об эпизоде в истории европейской страны, комментируя нынешнее отношение ее жителей к России.

«Пекка, почему мы действительно боимся русских?» — «Они же захватчики и варвары». — «Интересно, а кто создал независимую Финляндию?» — «Был такой русский, Матти, которого звали Ленин».

Вступление Финляндии в НАТО стало поводом для еще одной шутки Медведева

На той же неделе зампред Совбеза РФ рассказал анекдот о вступлении Финляндии в блок НАТО: это еще один диалог персонажей Пекка и Матти. «Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?» — «Нам угрожают русские». — «А почему они нам угрожают?» — «Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО».

После начала специальной военной операции России на Украине Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО. Страна официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года.