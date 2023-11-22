Медведев ответил на установку сожженного российского танка в Финляндии анекдотом

Медведев рассказал анекдот о финнах, обсуждающих установку российского танка

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот об установке сожженного российского танка в Хельсинки. Новый шуточный диалог двух финнов Матти и Пекка политик опубликовал на своей англоязычной странице в соцсети X (бывший Twitter).

Пост сопровождает картинка, на которой изображены герои анекдота — двое полных мужчин, финны Пекка и Матти. Текст публикации представлен в виде их разговора. Матти спрашивает, слышал ли его собеседник о том, что власти установили возле здания парламента в Хельсинки подбитый российский танк, чтобы унизить россиян. «Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они и так границу на велосипедах пересекли», — ответил ему Пекка, намекая на обострившуюся на российско-финской границе ситуацию с беженцами.

Ранее в СМИ появилась информация, что финские власти установили на площади Хельсинки российский танк Т-72, который был сожжен на Украине. В ответ посольство России направило МИД Финляндии ноту протеста.

Финны Пекка и Матти уже становились героями анекдота Медведева в августе. Тогда политик опубликовал их диалог о вступлении Финляндии в НАТО: «Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО?» — «Нам угрожают русские». — «А почему они нам угрожают?» — «Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО».