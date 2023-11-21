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21:18, 21 ноября 2023Мир

Россия направила Финляндии ноту протеста из-за демонстрации сожженного танка

Посольство РФ направило МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации T-72

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посольство России в Хельсинки направило МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом сожженного российского танка Т-72. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии подчеркнули, что расценивают прошедшую акцию как разжигающую ненависть к России.

Как отмечает агентство, ранее в СМИ появилась информация, что власти Финляндии решили установить на площади Хельсинки перед зданием парламента российский танк, который был сожжен на Украине. Акцию провели в честь закрытия границы между Финляндией и Россией.

В мае Россия потребовала от финских властей принять меры после нападения на российское консульство в Финляндии в городе Мариехамн на Аландских островах, которое подверглось акту вандализма неизвестных.

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      Марина Совина
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