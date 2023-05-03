В МИД отреагировали на сообщения о нападении на посольство в Финляндии

Захарова: Россия требует от Финляндии принять меры после нападения на консульство

Россия потребовала от финских властей принять меры после нападения на российское консульство в Финляндии в городе Мариехамн на Аландских островах, которое подверглось акту вандализма неизвестных. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Посольством России в Хельсинки направлена нота в МИД Финляндии с требованием принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах», — заявила дипломат.

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. Отмечалось, что зданию консульства был нанесен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».