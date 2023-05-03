На территорию консульства России в Финляндии бросили взрывное устройство

МИД РФ: на консульство в Финляндии совершено нападение при помощи взрывного устройства

В ночь с 30 апреля на 1 мая 2023 года в отношении консульства России в Мариехамне в Финляндии был совершен акт вандализма. Об этом сообщается в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — говорится в заявлении. Отмечается, что зданию консульства нанесен материальный ущерб, а действия злоумышленников «представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии».

Посольство России в Хельсинки направило ноту в финский МИД с требованием принять меры для привлечения виновных к ответственности.

Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива с призывом ликвидировать это консульство в связи со вступлением страны в НАТО. Однако финский лидер Cаули Ниинисте отреагировал на данную петицию, заявив, что в этом может не быть смысла.