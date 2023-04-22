Президент Финляндии отреагировал на призыв закрыть консульство России на Аландах

Президент Финляндии Ниинисте не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландах

Президент Финляндии Cаули Ниинисте отреагировал на призыв закрыть одно из российских консульств в стране — по мнению главы государства, в этом может не быть смысла. Слова Ниинисте приводит местна телерадиовещательная корпорация YLE.

Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива с призывом ликвидировать консульство в связи со вступлением страны в НАТО. По мнению активистов, работа российской дипмиссии «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии».

По словам Ниинисте, большую угрозу безопасности Финляндии могло бы нанести наблюдение за ее территорией через спутники.

«Возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом», — заявил он.

При этом президент Финляндии отметил, что Хельсинки немедленно отреагируеn в случае нарушения правил дипломатии консульством.

В российском МИД сообщали, что ждут от Финляндия выполнения обязательства по работе представительства России на Аландах.