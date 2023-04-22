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13:08, 22 апреля 2023Мир

Президент Финляндии отреагировал на призыв закрыть консульство России на Аландах

Президент Финляндии Ниинисте не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландах

Фото: Fanni Uusitalo / Reuters

Президент Финляндии Cаули Ниинисте отреагировал на призыв закрыть одно из российских консульств в стране — по мнению главы государства, в этом может не быть смысла. Слова Ниинисте приводит местна телерадиовещательная корпорация YLE.

Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива с призывом ликвидировать консульство в связи со вступлением страны в НАТО. По мнению активистов, работа российской дипмиссии «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии».

По словам Ниинисте, большую угрозу безопасности Финляндии могло бы нанести наблюдение за ее территорией через спутники.

«Возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом», — заявил он.

При этом президент Финляндии отметил, что Хельсинки немедленно отреагируеn в случае нарушения правил дипломатии консульством.

В российском МИД сообщали, что ждут от Финляндия выполнения обязательства по работе представительства России на Аландах.

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Марк Леонов
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