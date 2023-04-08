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13:47, 8 апреля 2023Мир

В Финляндии призвали закрыть российское консульство

В Финляндии начали сбор подписей за закрытие консульства России на Аландских островах

Фото: Heikki Wichmann / Shutterstock / Fotodom

В Финляндии призвали закрыть консульство России на Аландских островах в Балтийском море. Сбор подписей за закрытие дипмиссии начался на местном сайте гражданских инициатив.

Авторы инициативы объясняют, что консульство должно быть закрыто в связи со вступлением страны в НАТО. По их словам, работа российской дипмиссии теперь «ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии».

Инициатива была запущена еще 4 апреля, но информация о ней появилась в финских СМИ позже. Публикации значительно увеличили динамику сбора подписей: по состоянию на 13:20 по московскому времени инициативу поддержали уже свыше 6,3 тысячи человек.

4 апреля Финляндия официально стала членом НАТО. На церемонии официального вступления страны в альянс присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он принял ратифицированные другими членами альянса протоколы о присоединении страны.

В российском МИД отметили, что в связи с присоединением Финляндии к НАТО Москва будет вынуждена принять военно-технические меры для укрепления национальной безопасности. При этом, по словам ведомства, содержание этих мер будет зависеть от того, будет ли размещена на финской территории военная инфраструктура Североатлантического альянса.

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Виктория Кондратьева
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