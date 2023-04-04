Россия примет военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО

В МИД заявили, что Россия вынуждена принять военные меры из-за вступления Финляндии в НАТО

Россия будет вынуждена принять военно-технические меры из-за вступление Финляндии в НАТО. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ответные меры нужны для сокращения угроз национальной безопасности России, которые возникают из-за членства Хельсинки в НАТО.

«Конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений», — добавили в МИД.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Финляндия официально стала членом НАТО. Глава кабмина добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления от самого альянса пока не поступало.