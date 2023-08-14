Зампред Совбеза России Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в блок НАТО, разместив его в своем Telegram.

Публикация представляет собой краткий диалог между персонажами с финскими именами Пекка и Матти. Вместе с текстом Медведев опубликовал изображение тучных мужчин с раскрытыми от удивления ртами.

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

После начала специальной военной операции Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО. Страна официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023-го года.

Ранее Медведев заявил, что против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Российский политик заявил, что противники России пытаются стереть страну с лица земли.