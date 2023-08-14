Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 14 августа 2023Россия

Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

Зампред Совбеза России Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в блок НАТО, разместив его в своем Telegram.

Публикация представляет собой краткий диалог между персонажами с финскими именами Пекка и Матти. Вместе с текстом Медведев опубликовал изображение тучных мужчин с раскрытыми от удивления ртами.

«— Пекка, а зачем наша страна вступила в НАТО? — Нам угрожают русские. — А почему они нам угрожают? — Потому, Матти, что мы вступаем в НАТО», — написал Медведев.

После начала специальной военной операции Финляндия подписала соглашение о вступлении в НАТО. Страна официально стала членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023-го года.

Ранее Медведев заявил, что против России практически в открытую воюет вся система НАТО. Российский политик заявил, что противники России пытаются стереть страну с лица земли.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Доллар дороже 100 рублей. Чего дальше ждать от курсов валют?

    В России спрогнозировали ускорение инфляции из-за курса рубля

    Леонид Агутин рассказал об алкоголизме Федора Бондарчука

    Число пострадавших из-за атаки ВСУ на российский приграничный регион выросло

    В Монголии выявили три случая подозрения на бубонную чуму

    Медведев рассказал анекдот о вступлении Финляндии в НАТО

    Россиянам назвали приводящую к раннему старению кожи еду

    В ВСУ признали подготовку к возможному наступлению на Киев

    В Армении утонул временный поверенный в делах Украины

    ЦБ допустил повышение ключевой ставки из-за курса рубля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости