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12:46, 20 ноября 2023Путешествия

В России оценили возможность полного закрытия границы с Финляндией

МИД России: Москва не исключает, что Финляндия полностью закроет границу

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

В Министерстве иностранных дел (МИД) России оценили возможность полного закрытия границы со стороны Финляндии, заявив, что это не исключено. Об этом сообщает РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что в случае закрытия границы страна будет прорабатывать ответные меры, соотнося их с национальными интересами. При этом в МИД объяснили, что такой шаг властей Финляндии будет противоречить их же собственным интересам.

Ранее стало известно, что Финляндия заявила о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали. Правительство премьер-министра Петтери Орпо (Petteri Orpo) может принять соответствующее решение уже в понедельник, 20 ноября. Таким образом, ожидается, что пропускные пункты будут закрыты в ночь на 22 ноября.

В ноябре Финляндию обвинили в русофобии из-за закрытия КПП на границе с Россией. Депутат Государственной Думы Михаил Шеремет отметил, что Хельсинки взял на вооружение «русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения».

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      Зарина Дзагоева
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