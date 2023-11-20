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16:54, 20 ноября 2023Мир

МИД России заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе

МИД заявил протест послу Финляндии из-за закрытия КПП на границе с Россией
СюжетПротесты в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В МИД России провели беседу с послом Финляндии в России Антти Хелантерей и заявили протест из-за закрытия ряда наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска (КПП) на границе. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Закрытие пунктов пропуска нарушает права и интересы десятков тысяч граждан наших стран. Решение было принято поспешно, без каких-либо консультаций с российской стороной, ранее являвшейся неотъемлемой частью сотрудничества в вопросах обеспечения эффективного функционирования совместной границы», — отметили в ведомстве.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся контрольно-пропускные пункты (КПП) на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из Ирака, Сирии и Сомали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российские пограничники соблюдают все правила на границе с Финляндией, поэтому Москва не принимает надуманные обвинения Хельсинки. Он опроверг слухи, что Россия способствует миграционному наплыву в Финляндию.

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      Семен Александров
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