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11:53, 21 ноября 2023Путешествия

Еще одна страна Европы захотела закрыть КПП на границе с Россией

«Известия»: Эстония захотела закрыть КПП на границе с Россией из-за мигрантов

Фото: Janis Laizans / Reuters

Еще одна европейская страна — Эстония — захотела закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эстонского гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева.

«Мы следим за ситуацией, готовы реагировать, готовы предпринять свои шаги, если возникнет необходимость», — объяснил он.

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По словам Беличева, российская сторона позволяет мигрантам из Сомали и Сирии приближаться к эстонской границе, хотя у тех нет разрешения на въезд в Евросоюз. При этом, считает глава департамента, после закрытия финских КПП на границе РФ миграционное давление на Эстонию может усилиться.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности закрыть все оставшиеся КПП на сухопутной границе с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В Кремле такую позицию сочли русофобской.

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      Зарина Дзагоева
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