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19:02, 13 ноября 2024Путешествия

В Финляндии исключили открытие границ с Россией

Глава МВД Финляндии Рантанен исключила открытие границ с Россией
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Lehtikuva / Reuters

Министр внутренних дел (МВД) Финляндии Мари Рантанен исключила открытие границ с Россией. Об этом она заявила в интервью MTV3.

По словам главы ведомства, пока они остаются закрытыми, поскольку оценка угроз, связанная с наплывом беженцев, остается прежней.

«Существует высокий риск того, что деятельность [России] возобновится, если граница откроется, — добавила высокопоставленная чиновница. — На данный момент нет необходимости принимать новые решения об открытии границы».

Ранее сообщалось, что Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года. Об этом стало известно после встречи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны.

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