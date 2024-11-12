Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
01:34, 12 ноября 2024Путешествия

Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

47news: границу Финляндии и РФ хотят открыть в 2025-м из-за проблем в экономике
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Финляндия и Россия обсуждают возможность открытия границы между странами, это может произойти уже в конце февраля 2025 года. Об этом сообщает издание 47news со ссылкой на итоги встречи российской погранслужбы и Финской пограничной охраны.

В ходе встречи финская сторона также сообщила, что, хотя изначально Хельсинки ссылались на угрозу миграционного кризиса, когда в ноябре 2023 года стали вводить ограничения на пересечения границы с Россией.

Однако сейчас в Финляндии ухудшается экономическая ситуация, поскольку после закрытия границы упал поток туристов из Петербурга и Ленобласти, который давал финансовый стимул стране. Кроме того, финны ездили в Россию за бензином.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. По мнению политика, «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Молдавии проведут беседу с послом России из-за падения дрона. Как Москва отреагировала на инцидент?

      В США задумались о противодействии политике Трампа

      В США выразили надежду на переговоры Трампа и Путина по Украине

      Россия и Финляндия раскрыли возможные сроки открытия границы

      В Госдуме назвали заявления Трампа до вступления в должность несущественными

      Экс-депутат Рады призвал США и Россию к переговорам по Украине

      Украину обвинили в разворовывании более половины помощи и призвали Запад провести аудит

      В МИД обвинили западные страны в лицемерии

      В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

      На Западе заявили о разрушении линии фронта Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше