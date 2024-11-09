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13:28, 9 ноября 2024Мир

Президент Финляндии оценил возможность потепления отношений с Россией

Стубб предрек потепление в отношениях Финляндии и России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Josh Arslan / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб допустил налаживание отношений с Россией в будущем. Об этом он заявил в интервью Ilta-Sanomat.

По мнению политика, «когда-нибудь» отношения двух стран наладятся и будут использованы во благо. «Но сейчас не время для этого. Я бы предпочел оказаться в такой ситуации в 2024 году, чем в той, в которой мы находились, скажем, в 1956 году в наших отношениях с Советским Союзом и Западом», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Финляндии разместить базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) у границы с Россией.

До этого президент Финляндии выступил против заключения Украиной мира с Россией с передачей части территории.

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