Песков прокомментировал планы Финляндии разместить базу разведывательных БПЛА

Песков: данные о базе разведывательных БПЛА Финляндии у границы нужно проверить

Данные о базе разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Финляндии у границы с Россией нужно проверить. Так планы Хельсинки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

«В момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — напомнил официальный представитель Кремля.

Ранее финский общественный вещатель Yle сообщил, что власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией. Отмечается, что Финляндия предложила НАТО свою базу. Кроме того, у финских Военно-воздушных сил разработано четыре альтернативных варианта — вероятным местом размещения может стать Пирккала.