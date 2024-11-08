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10:11, 8 ноября 2024Мир

Песков прокомментировал планы Финляндии разместить базу разведывательных БПЛА

Песков: данные о базе разведывательных БПЛА Финляндии у границы нужно проверить
Семен Александров (редактор)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Данные о базе разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Финляндии у границы с Россией нужно проверить. Так планы Хельсинки прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

«В момент, когда они вступали в НАТО, они говорили, что Финляндия не будет у себя размещать никакие элементы военной инфраструктуры вблизи наших границ», — напомнил официальный представитель Кремля.

Ранее финский общественный вещатель Yle сообщил, что власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотников для сбора информации вдоль границы с Россией. Отмечается, что Финляндия предложила НАТО свою базу. Кроме того, у финских Военно-воздушных сил разработано четыре альтернативных варианта — вероятным местом размещения может стать Пирккала.

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