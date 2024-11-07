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21:49, 7 ноября 2024Мир

Финляндия предложила НАТО разместить в стране базу разведывательных БПЛА

Yle: Финляндия предложила НАТО разместить в стране базу разведывательных БПЛА
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Власти Финляндии предложили НАТО разместить на территории страны базу разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для сбора информации вдоль границы с Россией. Об этом сообщил общественный вещатель Yle.

Отмечается, что Финляндия предложила НАТО свою базу. Кроме того, у финских Военно-воздушных сил разработано четыре альтернативных варианта — вероятным местом размещения может стать Пирккала. Газета Iltalehti пишет, что на базе планируется разместить, например, БПЛА RQ-4D.

Эти дроны, как сообщает Yle, могут летать на высоте 18 километров, и их трудно обнаружить. Iltalehti подчеркивает, что из-за характера операций разведывательная база нуждается в сильной военной защите вокруг, как от атак с использованием обычных вооружений, так и от средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее профессор университета Хельсинки Туомас Малинен заявил, что в случае начала полномасштабной войны России и стран НАТО Финляндия будет уничтожена.

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