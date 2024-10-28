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10:21, 28 октября 2024Мир

Финляндии предрекли уничтожение в случае войны с Россией

Профессор университета Хельсинки Малинен: РФ уничтожит Финляндию в случае войны

Фото: Janis Laizans / Reuters

В случае начала полномасштабной войны России и стран НАТО Финляндия будет уничтожена. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.

«Дело в том, что если начнется война между НАТО и Россией, то Финляндия будет уничтожена ракетами, возможно, ядерными», — написал эксперт.

По словам ученого, угроза уничтожения возникла только после присоединения Финляндии к блоку НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «рано или поздно, определенно» Украина войдет в Евросоюз и НАТО.

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      Виктория Кондратьева
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