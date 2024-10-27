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22:12, 27 октября 2024Мир

В Финляндии призвали принять Украину в НАТО и ЕС

Президент Финляндии Стубб призвал НАТО и ЕС рано или поздно принять Украину
Александр Стубб

Александр Стубб . Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС). Об этом он высказался в беседе с журналом Der Spiegel.

Стуббу задали вопрос, должна ли НАТО принять Украину. В ответ он подчеркнул, что альянсу следует включить страну в свой состав. «Рано или поздно, определенно. И НАТО, и ЕС», — отметил он.

При этом глава государства добавил, что не может назвать точную дату вступления Украины в НАТО.

Ранее МИД Франции назвал условие для вступления Украины в НАТО. Киев сможет вступить в Североатлантический альянс, но только после завершения конфликта, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад. «Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение», — допустил он.

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      Марина Совина
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