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11:58, 24 октября 2024Мир

МИД Франции назвал условие для вступления Украины в НАТО

Министр Хаддад: Украина может вступить в НАТО только после завершения конфликта

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина может вступить в Североатлантический альянс, но только после завершения конфликта. Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI.

«Франция поддерживает желание Украины вступить в НАТО и, вероятно, возможность направить ей это приглашение. Но ее вступление состоится лишь после войны, иначе мы окажемся втянуты в конфликт», — сказал он.

Хаддад подчеркнул, что основным вопросом является наилучший способ обеспечения стабильности, сдерживании и мира в этом регионе в долгосрочной перспективе. По его словам, Франция считает, что сначала как минимум необходимо обозначить для Украины в среднесрочной перспективе надежные и долгосрочные гарантии безопасности.

Министр добавил, что западные страны также должны политически поддерживать Киев на ее пути в Евросоюз, которое займет время, но необходимо для стабильности и безопасности на континенте.

Ранее Хаддад заявил, что саммит БРИКС в Казани указал на конец монополии стран Запада на мировой арене. Он уточнил, что в настоящее время появляется альтернативная модель мироустройства.

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      Виктория Кондратьева
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