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10:59, 24 октября 2024Мир

Во Франции связали саммит БРИКС с концом монополии Запада в мире

Французский министр Хаддад: саммит БРИКС указал на конец монополии Запада в мире

Фото: Рамиль Ситдиков / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Саммит межгосударственного объединения БРИКС в Казани указал на конец монополии стран Запада на мировой арене. Об этом заявил министр-делегат по вопросам Европы в МИД Франции Бенжамен Хаддад в интервью телеканалу LCI, опубликованном на платформе YouTube.

«Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире», — заявил министр.

Он добавил, что на этом фоне западные государства «должны быть способны защищать свое видение мира», так как в настоящее время «появляется альтернативная модель» мироустройства.

Ранее предсказавший распад СССР французский историк Эммануэль Тодд заявил, что в игру на мировой арене вступают новые игроки — такие как страны — члены БРИКС. Он добавил, что объединение стало «противовесом Западу».

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      Елизавета Мытарева
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