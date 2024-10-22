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20:01, 22 октября 2024Мир

Предсказавший распад СССР историк заявил о поражении Запада на Украине

Историк Тодд: Запад потерпел поражение в конфликте на Украине

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Запад протерпел поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил предсказавший распад СССР французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung (BZ).

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал он.

Французский историк отметил, что в игру на мировой арене вступают новые игроки — такие, как страны-члены БРИКС. По словам Тодда, западные страны хотели изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. «В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу», — заключил он.

Ранее Тодд выразил мнение, что поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от «американского контроля». Он также добавил, что исход украинского конфликта решит судьбу Европы.

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      Виктория Кондратьева
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