Историк Тодд: Запад потерпел поражение в конфликте на Украине

Запад протерпел поражение в конфликте на Украине. Об этом заявил предсказавший распад СССР французский историк Эммануэль Тодд в интервью Berliner Zeitung (BZ).

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идет реорганизация мира, причем не в соответствии с представлениями Запада», — сказал он.

Французский историк отметил, что в игру на мировой арене вступают новые игроки — такие, как страны-члены БРИКС. По словам Тодда, западные страны хотели изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. «В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу», — заключил он.

Ранее Тодд выразил мнение, что поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от «американского контроля». Он также добавил, что исход украинского конфликта решит судьбу Европы.