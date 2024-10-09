Историк Тодд: поражение США в конфликте на Украине освободит Европу от контроля

Французский историк Эммануэль Тодд в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что поражение США в конфликте на Украине приведет к распаду НАТО и освобождению Европы от «американского контроля».

По его словам, исход этого конфликта решит судьбу Европы. «Если (...) Соединенные Штаты потерпят поражение, НАТО распадется, а Европа станет свободной», — сказал историк.

Тодд добавил, что Соединенные Штаты использовали конфликт на Украине и подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», чтобы вынудить ФРГ отдалиться от России. «На втором этапе, этапе поражения США, американский контроль над Европой будет стерт в порошок. Германия и Россия сблизятся вновь», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах в США откажется от помощи Украине в пользу Израиля.