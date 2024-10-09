Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:28, 9 октября 2024Бывший СССР

На Украине испугались потери поддержки США в случае победы Трампа

Шевченко: Трамп в случае победы откажется от помощи Украине в пользу Израиля

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США откажется от помощи Украине в пользу Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что Тель-Авиву нужен кандидат от Республиканской партии, поскольку он обеспечит его необходимой поддержкой. «Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США.

В июне глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что страны НАТО оказали помощь Украине в 98 миллиардов долларов с 2022 года. Остин также подчеркнул, что он рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Гладков сообщил о закрытии двух сел в Белгородской области. Всех жителей Петровки и Соловьевки эвакуируют

      Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

      Рианна спустила с бедер юбку ради рекламы

      Роскомнадзор зафиксировал DDoS-атаки на свои ресурсы

      Силы ПВО вычислили и сбили беспилотник в российском регионе

      Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

      Илон Маск предрек себе тюремное заключение случае победы Харрис

      Хромой волк-людоед в последний раз вышел на охоту за детьми. Как ликвидировали зверя, растерзавшего десять человек?

      На Украине испугались потери поддержки США в случае победы Трампа

      13-летняя подросток из Тольятти созналась в убийстве двух младших сестер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше