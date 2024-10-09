На Украине испугались потери поддержки США в случае победы Трампа

Шевченко: Трамп в случае победы откажется от помощи Украине в пользу Израиля

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в интервью политологу Вадиму Карасеву заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США откажется от помощи Украине в пользу Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик считает, что Тель-Авиву нужен кандидат от Республиканской партии, поскольку он обеспечит его необходимой поддержкой. «Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все», — сказал он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США.

В июне глава Минобороны США Ллойд Остин сообщил, что страны НАТО оказали помощь Украине в 98 миллиардов долларов с 2022 года. Остин также подчеркнул, что он рассчитывает на увеличение военных поставок Киеву со стороны стран Североатлантического альянса в будущем.