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08:17, 27 сентября 2024Мир

Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Украине

Трамп: Европа выделяет мало денег на помощь Украине по сравнению с США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Такое заявление сделал бывший американский лидер и кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, передает Politico.

«Европа платит лишь малую часть денег, которые выделяют Соединенные Штаты Америки, а между нами и Россией лежит океан; они этого не делают», — сказал политик.

Трамп также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс. По мнению издания, он сделал это с намеком, что будет делать то же самое в вопросе помощи Украине.

«Европейские страны должны выравниваться, они должны платить. Я делал это с НАТО. Я заставил их всех заплатить... Я сказал, что если вы не заплатите, меня там не будет. И деньги потекли рекой», — отметил он.

Ранее экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп в случае переизбрания на пост главы государства поднимет вопрос выхода страны из НАТО.

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      Лина Пивоварова
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