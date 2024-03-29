Болтон допустил выход США из НАТО при переизбрании Трампа

Экс-советник Болтон: Трамп добьется выхода США из НАТО в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства поднимет вопрос выхода страны из НАТО. С таким мнением выступил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью газете Le Figaro.

Болтон предположил, что с большой вероятностью Трамп добьется выхода США из НАТО в случае переизбрания.

«Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю», — допустил он.

Экс-советник напомнил, что в 2018 году, Трамп шокировал европейские страны, заявив, что они не могут рассчитывать на поддержку США, если продолжат приобретать у России природные ресурсы по высокой стоимости.

Ранее Трамп заявил о неготовности платить за других членов НАТО. «США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», — призвал он.