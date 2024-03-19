В США заявили о неготовности платить за других членов НАТО

Трамп: США должны финансировать работу НАТО справедливо

США не должны платить и финансировать работу других членов НАТО. О неготовности платить заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GBNews.

«США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных», — заявил Трамп.

Политик отметил, что если страны Североатлантического альянса будут вносить в бюджет организации справедливую долю, то Соединенные Штаты готовы сохранять приверженность своим обязательствам и не выходить за рамки военно-политического блока.

Прежде Трамп дал понять, что может в случае победы на ноябрьских выборах в США созвать саммит НАТО в июне 2025 года для обсуждения будущего альянса. Бывший хозяин Белого дома не раз выражал недовольство работой организации и грозил выходом США в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.