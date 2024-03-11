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05:25, 11 марта 2024Мир

«Тогда эта война закончится». Орбан рассказал об обещании Трампа не давать ни копейки Украине после избрания президентом

Орбан заявил об обещании Трампа не давать денег Киеву после избрания президентом
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп обещал, что не даст ни копейки Киеву после избрания президентом. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с американским политиком.

Политик заявил, что Украина сама «не стоит на ногах», поэтому если Соединенные Штаты, а следом за ними и Европейский союз, перестанут помогать Киеву деньгами и оружием, конфликт прекратится.

Если американцы не дают денег, то европейцы не способны сами финансировать эту войну, тогда ей конец. Трамп сказал, что если он вернется, то он не будет это предпринимать, ни копейки. И тогда эта война закончится

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

По словам Орбана, хотя бывший президент уже не находится у власти, Республиканская партия препятствует, когда демократы пытаются финансировать Украину.

Ранее сообщалось, что Трамп встретился с Орбаном в пятницу, 8 марта, в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Политики беседовали почти час. На встрече также присутствовали их ближайшие сотрудники.

Перед этим министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Трамп и Орбан обсудят урегулирование украинского конфликта. Венгрия убеждена, что «мир на Украине — это президент Трамп», отметил министр.

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Орбан считает, что Трамп может прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке

Венгерский премьер полагает, что для мира было бы лучше, чтобы Трамп вновь занял пост президента США. По мнению политика, экс-глава Белого дома может прекратить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Президент Трамп был президентом мира. Он пользовался уважением в мире и тем самым создал условия для мира. Во время его президентства был мир на Ближнем Востоке, а также мир на Украине. Сегодня тоже не было бы войны, если бы он все еще был президентом США

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

По словам Орбана, он гордится тем, что Венгрия входит в число стран, которые хотят мира.

Ранее премьер Венгрии предрек урегулирование конфликтов на Украине и Ближнем Востоке в случае, если Дональд Трамп будет вновь избран президентом США. По словам Орбана, они с политиком согласились, что мир наступит, если «найдутся мировые лидеры, которые хотят мира».

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Орбан призвал страны Европы развивать армию и отказаться от надежды на США

Орбан заявил, что европейским странам следует выделять деньги на развитие армии и вооружение. Политик подчеркнул, что странам Европы следует отказаться от надежды на США, поскольку Вашингтон не станет оплачивать их счета за безопасность.

Он напомнил высказывание экс-президента США Дональда Трампа, который еще в 2016 году предупреждал о нежелании финансировать безопасность Европы вместо европейцев.

Все европейские страны должны иметь свою собственную армию и технику, и мы должны быть в состоянии защитить собственную страну или внести свой вклад в общий военный потенциал в альянсе

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

11 февраля Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока.

Бывший советник экс-президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Дональд Трамп серьезно настроен на выход США из Североатлантического альянса в случае своего переизбрания.

Подобные высказывания вызвали обеспокоенность в европейских столицах. Ряд дипломатов альянса призвал Европу готовиться к сценарию, при котором США выйдут из военно-политического блока.

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      Марина Совина
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