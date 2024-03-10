«Образуется огромная дыра». В НАТО захотели обезопасить Европу после угроз Трампа вывести США из альянса

Telegraph: дипломаты призвали Европу готовиться к сценарию выхода США из НАТО

Ряд дипломатов из стран НАТО призвал Европу готовиться к сценарию, при котором США выйдут из военно-политического блока, сообщила газета Telegraph. Такие риски возникли после угроз бывшего американского президента Дональда Трампа, который критикует альянс за недостаточное финансирование и угрожает выходом Соединенных Штатов из его состава.

Столицам европейских стран НАТО нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз Дональда Трампа Telegraph

Один из европейских дипломатов назвал беспокоящими высказывания экс-президента США, отметив, что «никто не знает, что будет дальше». Другой собеседник издания указал на чрезмерную зависимость Европы от Вашингтона и призвал обсудить возможности, как обезопасить себя в случае, если Соединенные Штаты решат выйти из НАТО после избрания Трампа.

Если США выйдут, то образуется огромная дыра европейский дипломат

Третий дипломат подчеркнул, что неизвестность относительно дальнейшего членства США в Североатлантическом альянсе заставляет европейцев задуматься, насколько их текущее военное планирование соответствует вызовам времени.

Высказывания Трампа вызвали обеспокоенность в Европе

11 февраля Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательстве в рамках блока.

Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их [нападавших] делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам Дональд Трамп бывший президент США

Высказывания Трампа вызвали обеспокоенность в Европе. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что подобными высказываниями политик ослабляет альянс.

Премьер Польши Дональд Туск сравнил слова экс-президента о НАТО с холодным душем для Европы. Он подчеркнул необходимость создать общеевропейскую систему безопасности в дополнение к существующей структуре.

Как сообщило издание The Washington Post (WP), страны ЕС обсуждают возможность создания альтернативы НАТО. Так они готовятся к возможной победе бывшего американского президента на предстоящих в ноябре выборах главы государства в США.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что высказывания Трампа не должны развалить альянс, они могут стать причиной для укрепления связей внутри военного блока.

Экс-советник Трампа заявил, что политик не любит ни ЕС, ни НАТО

Бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил, что политик не любит ни Евросоюз, ни НАТО, и в случае победы на выборах потребует от европейских союзников «погасить задолженность» за общую оборону.

Он напомнил, что бывший президент ясно дал понять возможность масштабной реструктуризации альянса, если его члены не выделят на оборону два процента ВВП.

Мы хотим союза: союз означает, что вы должны внести свой вклад. Европейские элиты должны свыкнуться с мыслью: Трамп — не друг ЕС, он не друг партии Давоса и уж точно не друг технократов в НАТО Стив Бэннон бывший советник Дональда Трампа

Политтехнолог добавил, что Трамп должен использовать шокирующие высказывания, поскольку только они могут достичь цели и быть услышанными и понятыми в Европе.

По мнению Бэннона, европейские страны НАТО должны платить за оборону, если считают, что существует «риск нападения» со стороны России. Тот факт, что, например, Италия этого не делает, свидетельствует о том, что она не обеспокоена, подчеркнул экс-советник.

Ранее бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп серьезно настроен на выход США из Североатлантического альянса в случае своего переизбрания. Он подчеркнул, что вероятность ослабления НАТО «не беспокоит Трампа».

Болтон также порекомендовал экс-главе США расшатывать ООН вместо НАТО. По его словам, ослабление альянса будет угрожать безопасности Соединенных Штатов, поэтому следует заняться «более враждебной» организацией.