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11:50, 13 февраля 2024Мир

В Европе слова Трампа о НАТО сравнили с холодным душем

Премьер Польши Туск: слова экс-президента США Трампа стали холодным душем для ЕС
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны быть готовы к защите своих границ после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о НАТО. Об этом сообщает El Mundo.

«ЕС, Франция и Польша должны стать сильными странами, готовыми защищать свои границы, свою территорию, а также защищать и поддерживать наших союзников и друзей за пределами Европейского союза», — отметил Туск, добавив, что слова Трампа стали «холодным душем для всех».

Так польский премьер аргументировал необходимость создания в Европе собственной оборонной политики. Он подчеркнул, что она не должна быть противовесом НАТО, а, напротив, призвана дополнить существующие механизмы.

Дональд Туск ранее пристыдил однопартийцев Трампа, членов Республиканской партии США, за блокировку в Сенате законопроекта о помощи Украине.

11 февраля Трамп заявил, что он одобрил бы потенциальные атаки России на членов НАТО, которые отказываются выделять два процента от ВВП на оборону. Эту договоренность страны обязались выполнять в рамках альянса.

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      Лина Пивоварова
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