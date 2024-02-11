Слова Трампа о поощрении нападающих на страны НАТО объяснили

Политолог Дудаков объяснил давлением слова Трампа о поощрении нападающих на НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп пытается давить на руководство стран НАТО, считает политолог, американист Малек Дудаков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил слова политика о поощрении им тех государств, которые теоретически могут напасть на некоторых членов Североатлантического альянса.

«Речь идет о том, что он вспомнил свой диалог с лидером одной из больших европейских стран. Этот самый лидер задал ему вопрос, будет ли он защищать эту страну в случае нападения со стороны кого-то другого. Трамп сказал, что если вы не платите два процента ВВП на военные расходы, то мы вас защищать не будем. То есть не будем использовать пятую статью устава НАТО о том, что нужно защищать всех членов альянса», — сказал специалист.

Это элемент риторики и элемент политического давления на руководство европейских стран Малек Дудаков политолог-американист

Во время своего президентского срока Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за маленькие взносы. Он настаивал на том, чтобы увеличить их до двух процентов ВВП страны — члена альянса. При этом Малек Дудаков отмечает, что даже после двух лет российско-украинского конфликта далеко не все государства военного блока подняли платежи до этой отметки.

«Примерно 10-11 государств — членов НАТО платят больше двух процентов ВВП. Многие, включая Германию, не смогли к этому подойти. Трамп, который рассматривает европейцев как нахлебников, очевидно, будет пытаться этой риторикой заставить их больше закупать вооружений и в первую очередь, конечно, больше вооружений в Америке. Для Америки это выгодная история, потому что именно их оружие, танки, истребители и так далее европейцы будут, скорее всего, закупать», — добавил он.

Не стоит это рассматривать как то, что там Трамп развалит НАТО или Трамп не придет на помощь альянсу в случае большой войны. Это именно риторика, это то, чтобы заставить европейцев больше давать денег для американского военно-промышленного комплекса Малек Дудаков политолог-американист

Во время выступления на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп вспомнил одну из встреч с неназванным европейским лидером. По его словам, в случае нападения на страну НАТО, у которой есть долг перед альянсом, он бы не стал ее защищать. «Я сказал: "Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж?" Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле я бы посоветовал им (нападавшим — прим. "Ленты.ру") делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить», — сказал политик.

