Слова Трампа о поощрении нападающих на страны НАТО объяснили
Экс-президент США Дональд Трамп пытается давить на руководство стран НАТО, считает политолог, американист Малек Дудаков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил слова политика о поощрении им тех государств, которые теоретически могут напасть на некоторых членов Североатлантического альянса.
«Речь идет о том, что он вспомнил свой диалог с лидером одной из больших европейских стран. Этот самый лидер задал ему вопрос, будет ли он защищать эту страну в случае нападения со стороны кого-то другого. Трамп сказал, что если вы не платите два процента ВВП на военные расходы, то мы вас защищать не будем. То есть не будем использовать пятую статью устава НАТО о том, что нужно защищать всех членов альянса», — сказал специалист.
Это элемент риторики и элемент политического давления на руководство европейских стран
Во время своего президентского срока Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за маленькие взносы. Он настаивал на том, чтобы увеличить их до двух процентов ВВП страны — члена альянса. При этом Малек Дудаков отмечает, что даже после двух лет российско-украинского конфликта далеко не все государства военного блока подняли платежи до этой отметки.
«Примерно 10-11 государств — членов НАТО платят больше двух процентов ВВП. Многие, включая Германию, не смогли к этому подойти. Трамп, который рассматривает европейцев как нахлебников, очевидно, будет пытаться этой риторикой заставить их больше закупать вооружений и в первую очередь, конечно, больше вооружений в Америке. Для Америки это выгодная история, потому что именно их оружие, танки, истребители и так далее европейцы будут, скорее всего, закупать», — добавил он.
Не стоит это рассматривать как то, что там Трамп развалит НАТО или Трамп не придет на помощь альянсу в случае большой войны. Это именно риторика, это то, чтобы заставить европейцев больше давать денег для американского военно-промышленного комплекса
Во время выступления на митинге в Южной Каролине Дональд Трамп вспомнил одну из встреч с неназванным европейским лидером. По его словам, в случае нападения на страну НАТО, у которой есть долг перед альянсом, он бы не стал ее защищать. «Я сказал: "Вы не заплатили, значит, вы просрочили платеж?" Нет, я бы не стал защищать тебя. На самом деле я бы посоветовал им (нападавшим — прим. "Ленты.ру") делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить», — сказал политик.