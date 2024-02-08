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12:35, 8 февраля 2024Мир

Республиканцев США пристыдили переворачивающимся в гробу Рейганом

Премьер Польши Туск: Рейган переворачивается в гробу из-за республиканцев США

Фото: Jon Cherry / Reuters

Бывший президент США Рональд Рейган переворачивается в гробу из-за действий республиканцев в американском Сенате. Законодателей пристыдил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Дорогие сенаторы-республиканцы Америки! Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, должно быть, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно», — сказал политик, комментируя блокировку законопроект о помощи Украине и Израилю и о защите южной границы.

Ранее законопроект о помощи Украине и Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов не прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60.

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