Республиканцев США пристыдили переворачивающимся в гробу Рейганом

Премьер Польши Туск: Рейган переворачивается в гробу из-за республиканцев США

Бывший президент США Рональд Рейган переворачивается в гробу из-за действий республиканцев в американском Сенате. Законодателей пристыдил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

«Дорогие сенаторы-республиканцы Америки! Рональд Рейган, который помог миллионам из нас вернуть нашу свободу и независимость, сегодня, должно быть, переворачивается в гробу. Как вам не стыдно», — сказал политик, комментируя блокировку законопроект о помощи Украине и Израилю и о защите южной границы.

Ранее законопроект о помощи Украине и Израилю и о защите южной границы на 118 миллиардов долларов не прошел процедурное голосование в Сенате США. Документ поддержали 49 сенаторов при минимуме в 60.